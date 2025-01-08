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Банковские новости РБ


ПРИОРБАНК ОТКРЫЛ ВОЗЛЕ МЕТРО «МАЛИНОВКА» DIGITAL-ОТДЕЛЕНИЕ


09:38 08.01.2025

Приорбанк запустил digital-отделение на проспекте Дзержинского, 122 рядом со станцией метро «Малиновка». Внутри организовано круглосуточное функциональное пространство с устройствами самообслуживания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, банковский офис заново открылся после капитального ремонта и ориентирован на обслуживание физических лиц. Для посетителей обустроены стильные и комфортные зоны ожидания. Предусмотрен и детский уголок, в котором ребята могут весело провести время, пока родители заняты делами.

В отделении нет привычных касс, где, например, можно обменять валюту или пополнить счет. Но специалисты помогут решить любые финансовые вопросы: оформить кредит, открыть вклад, совершить перевод или выпустить карточку.

Отделение выполнено в digital-формате. Посетители могут совершить операции и платежи в круглосуточной зоне самообслуживания с платежно-справочными терминалами, банкоматами и приемщиком выручки для юридических лиц.

«Приорбанк продолжает внедрять инновации в свою деятельность, стремясь улучшить клиентский опыт и адаптироваться к современным требованиям рынка. Отделения трансформируются с учетом цифровой реальности – в них уже не нужны кассы, фокус – на возможности самостоятельно решить финансовый вопрос в любое время суток, что особенно важно для густонаселенного района. Все эти тренды нашли отражение в digital-отделении в Малиновке, которое стало для Приорбанка 11-м в таком формате», – отмечают в банке.

Банк позаботился о создании безбарьерной среды. При входе в отделение люди с ограниченными возможностями или родители с детскими колясками могут воспользоваться пандусом.

Digital-отделение Приорбанка работает в будние дни с 11.00 до 19.00 на проспекте Дзержинского, 122 (зона самообслуживания – круглосуточно).
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