|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.01.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БНБ-БАНК ЗАПУСТИЛ ПЕРЕВОДЫ В БРАЗИЛЬСКИХ РЕАЛАХ И ЕЩЕ ДВУХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ
16:13 03.01.2025
Портфель национальных валют БНБ-Банка пополнился сразу тремя новыми: в него добавлены бразильские реалы, азербайджанские манаты и кыргызские сомы. Такое решение банке приняли, следуя трендам рынка и запросам корпоративных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комиссия за перевод в бразильских реалах и кыргызских сомах составит 30 USD, в азербайджанских манатах – 0,15% от суммы, но минимум 36 USD и максимум 166 USD.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.01.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 03.01.2025
Курсы в банках
на 03.01.2025
Конвертация в банках
на 03.01.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте