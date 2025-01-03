Банковские новости РБ

БНБ-БАНК ЗАПУСТИЛ ПЕРЕВОДЫ В БРАЗИЛЬСКИХ РЕАЛАХ И ЕЩЕ ДВУХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ

16:13 03.01.2025 Портфель национальных валют БНБ-Банка пополнился сразу тремя новыми: в него добавлены бразильские реалы, азербайджанские манаты и кыргызские сомы. Такое решение банке приняли, следуя трендам рынка и запросам корпоративных клиентов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комиссия за перевод в бразильских реалах и кыргызских сомах составит 30 USD, в азербайджанских манатах – 0,15% от суммы, но минимум 36 USD и максимум 166 USD.