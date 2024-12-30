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Банковские новости РБ
СБЕР БАНК ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ ВЕРСИЮ ПРИЛОЖЕНИЯ «СБЕРБАНК ОНЛАЙН»
11:45 03.01.2025
Сбер Банк выпустил новую версию 3.9.8 «СберБанк Онлайн» на операционной системе Android, а также была обновлена WEB (PWA)-версия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в обновленной версии приложения исправлены ошибки и дефекты, а также внесены следующие изменения: усовершенствован путь оформления депозитов через калькулятор расчета выгоды, что позволяет сравнить условия по различным критериям; при совершении перевода клиенту Сбер Банка, автоматически удаляется маска +375 при вставке в необходимую строку номера телефона получателя перевода.
В WEB (PWA)-версии с 09.01.2025 года будут изменены экраны регистрации и авторизации в «СберБанк Онлайн».
Ключевые изменения:
новые клиенты Банка смогут задать в качестве логина номер телефона (ранее необходимо было придумывать логин, соответствующий требованиям безопасности);
действующие клиенты, ранее входившие по логину и паролю, смогут через функцию «Не помню логин или пароль» изменить вход по номеру мобильного телефона и пароля;
появится возможность безопасного входа в личный кабинет «СберБанк Онлайн» с чужого устройства: при проставлении кнопки «Вхожу с чужого устройства» данные для входа будут использованы только в рамках текущей сессии.
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