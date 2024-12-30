2024-й стал для Сбер Банка годом новых возможностей и инноваций. Программа лояльности с ИИ, пять новых офисов, сделка с российской «Северсталью» в интересах белорусского БелАЗа – в Сбер Банке подвели итоги успешного года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, одно из самых заметных достижений – эксклюзивная программа лояльности «Спасибо» с искусственным интеллектом. ИИ помогает участникам программы с персональным подбором самых выгодных категорий, по которым можно получить больше бонусных баллов и обменять их на деньги. Программа насчитывает 180 000 участников. За год они совершили 45 миллионов покупок картами Сбер Банка на сумму 1,5 миллиарда рублей. Топ самых популярных категорий возврата баллами «Спасибо» среди белорусов формируют «Wildberries», «Коммунальные платежи» и «Аптеки».

В течение года белорусы оформили более 150 000 СберКарт, в том числе 16 000 – цифровых, купили благодаря автокредитам Сбера 7 980 автомобилей, взяли потребительских кредитов на 615,4 млн. рублей. В пересчете на сбывшиеся мечты это 149 200 желаний. Клиенты Сбер Банка поставили более 17 тыс. конкретных финансовых целей, открыв специальные онлайн-копилки через мобильное приложение «СБОЛ».

Большой популярностью пользовались скоростные переводы по номеру телефона в ПАО «Сбербанк» (РФ). Белорусы отправили 582 869 переводов на более чем 6 миллиардов российских рублей. Многие активно пользовались искусственным интеллектом. С помощью нейросети Kandinsky в «СБОЛ» 13 000 пользователей сгенерировали более 200 000 изображений.

Белорусы провели в разговорах с контакт-центром банка 1 238 дней, 29 712 часов, 1 782 720 минут, 106 963 200 секунд или почти 3,4 года. При этом более 40% обращений решила виртуальный помощник Алеся.

В течение 2024 года Сбер Банк открыл пять новых высокотехнологичных офисов в Бресте, Барановичах и Минске, а также повысил ESG-рейтинг до АА+.esg (прогноз стабильный). Это независимая оценка компании, которая характеризует ее активность в сфере устойчивого развития. Важно, что проекты и инициативы банка поддержали белорусы. Они подписали 150 000 электронных документов. «Безбумажные офисы» позволили сохранить 750 кг бумаги и собрали на переработку 400 кг пластиковых карт с истекшим сроком, что внесло вклад в охрану окружающей среды.

Для бизнес-клиентов уходящий год также был наполнен позитивными событиями. В частности, благодаря поддержке Сбера свое дело открыли 1 773 новых предпринимателей на рынке малого и микробизнеса. ИП и юридические лица подключили 6 000 смарт-касс, оформили 2 500 бизнес-карт.

Среди важных событий 2024 года для Сбер Банка – сделка с АО «Северсталь» (РФ), который является основным поставщиком металла для ОАО «БелАЗ» уже более 20 лет. В результате сделки ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» снизила свою долговую нагрузку.