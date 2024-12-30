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Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ ДЕПОЗИТОВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ НА КОРОТКИЕ СРОКИ
15:07 31.12.2024
Банк БелВЭБ с 31.12.2024 возобновляет заключение новых и пролонгацию заключенных (пролонгированных) ранее безотзывных депозитов в белорусских рублях для физических лиц на короткие сроки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, возобновлено привлечение на срок размещения 35 дней, 3 и 7 месяцев.
С условиями размещения вкладов можно ознакомиться на сайте банка.
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