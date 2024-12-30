Банковские новости РБ

ОАО «СБЕР БАНК» ОСУЩЕСТВЛЕНО ПОГАШЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА

11:16 31.12.2024 ОАО «Сбер Банк» 20.12.2024 в соответствии с Проспектом эмиссии осуществлено погашение облигаций ОАО «Сбер Банк» 93 выпуска, государственный регистрационный номер 5-200-02-3264, дата государственной регистрации 17.01.2018. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, выплаты по погашенным облигациям осуществлены в полном объеме.