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Банковские новости РБ
ОАО «СБЕР БАНК» ОСУЩЕСТВЛЕНО ПОГАШЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА
11:16 31.12.2024
ОАО «Сбер Банк» 20.12.2024 в соответствии с Проспектом эмиссии осуществлено погашение облигаций ОАО «Сбер Банк» 93 выпуска, государственный регистрационный номер 5-200-02-3264, дата государственной регистрации 17.01.2018.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, выплаты по погашенным облигациям осуществлены в полном объеме.
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