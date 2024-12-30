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Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ОБНОВЛЯЕТ СТАВКИ ПО НОВЫМ ВКЛАДАМ В ДВУХ ВАЛЮТАХ


09:59 31.12.2024

ВТБ (Беларусь) с 31 декабря изменяет процентные ставки по новым депозитам в российских рублях и долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, максимальное повышение на 6.0 п.п. коснется процентной ставки по отзывным депозитам «Мои условия» в российских рублях сроком размещения на 35-65 дней и составит 13% годовых. Также повысится доходность по срочному безотзывному вкладу «Мои условия онлайн» в долларах США. При размещении на срок 283 – 548 дней ставка составит 1,1% годовых.

Максимальную доходность в российских рублях в размере 15,9% годовых можно получить в рамках безотзывного вклада «Мои условия онлайн» с сроком размещения 1279-1900 дней.

«По итогам 11 месяцев 2024 года российский рубль стал для наших вкладчиков первой по популярности зарубежной валютой, в которой оформлялся каждый третий розничный вклад. Новые условия помогут клиентам эффективно управлять своими сбережениями, выбирая подходящую валюту и срок размещения», - отметила начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.

Ознакомиться подробнее с действующими условиями можно в разделе «Вклады и счета» на сайте банка.
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