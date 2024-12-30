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Банковские новости РБ
ЗАО «ДЕЛЬТА БАНК» ИСКЛЮЧЕНО ИЗ ЕДИНОГО ГОСРЕГИСТРА ЮРЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
17:08 30.12.2024
Закрытое акционерное общество «Дельта Банк» (ЗАО «Дельта Банк») исключено из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 декабря 2024 г. № 432.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, определение о завершении ликвидационного производства в отношении ЗАО «Дельта Банк» вынесено Верховным Судом Республики Беларусь 30 сентября 2024 г.
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