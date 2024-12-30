Банковские новости РБ

ЗАО «ДЕЛЬТА БАНК» ИСКЛЮЧЕНО ИЗ ЕДИНОГО ГОСРЕГИСТРА ЮРЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

17:08 30.12.2024 Закрытое акционерное общество «Дельта Банк» (ЗАО «Дельта Банк») исключено из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 декабря 2024 г. № 432. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, определение о завершении ликвидационного производства в отношении ЗАО «Дельта Банк» вынесено Верховным Судом Республики Беларусь 30 сентября 2024 г.