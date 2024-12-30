|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.12.2024
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
АЛЬФА БАНК С 30 ДЕКАБРЯ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
14:02 30.12.2024
Альфа Банк с 30 декабря вносит изменения в Перечень вознаграждений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в Перечне вознаграждений комиссия за выдачу наличных дополнена услугой выдачи наличных в торговой организации по договору на эквайринг с банком.
Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2024
Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2024
Курсы в банках
на 30.12.2024
Конвертация в банках
на 30.12.2024
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2024, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте