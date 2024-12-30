Альфа Банк с 30 декабря вносит изменения в Перечень вознаграждений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в Перечне вознаграждений комиссия за выдачу наличных дополнена услугой выдачи наличных в торговой организации по договору на эквайринг с банком.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться на сайте банка.