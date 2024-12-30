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Банковские новости РБ


«ЭКСПЕРТ РА» ПОВЫСИЛ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК» ДО УРОВНЯ BYAAA


13:15 30.12.2024

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ОАО «Белгазпромбанк» до уровня byAAA, прогноз по рейтингу стабильный. Об этом сообщает пресс-служба Белгазпромбанка.

Максимально возможный кредитный рейтинг отражает мнение «Эксперт РА», согласно которому ОАО «Белгазпромбанк» характеризуется максимальным уровнем кредитоспособности по национальной шкале Республики Беларусь.

С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной рейтинговой шкалы Республики Беларусь в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации рейтинг кредитоспособности ОАО «Белгазпромбанк» повышен до уровня ruA-, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг кредитоспособности на уровне byAA+ со стабильным прогнозом по национальной шкале Республики Беларусь и ruBBB+ со стабильным прогнозом по национальной шкале Российской Федерации.

Согласно заключению «Эксперт РА» повышение рейтинга обусловлено пересмотром подхода к оценке силы фактора поддержки со стороны собственника, а также адекватными рыночными позициями банка на территории Республики Беларусь, комфортным уровнем достаточности капитала и операционной эффективности, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией и высокой оценкой системы корпоративного управления.

Полный текст пресс-релиза «Эксперт РА» о повышении рейтингов кредитоспособности ОАО «Белгазпромбанк» размещен на официальном сайте агентства.

Справочно:

Кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» было основано в 1997 году и на сегодняшний день является старейшим и крупнейшим агентством в России, как по числу клиентов, так и по числу работников. На 01.06.2024 агентство поддерживало более 900 кредитных рейтингов, из них 515 рейтингов эмитентов и 409 рейтингов выпусков облигаций. Рейтинги агентства используются государственными органами, биржами и иными субъектами Российской Федерации при принятии решения о размещении финансовых активов, проведении конкурсов и тендеров.

ОАО «Белгазпромбанк», учрежденный в 1990 году, входит в ТОП-8 белорусских банков по объему активов и включен Национальным банком в перечень системно значимых. Высокая капитализация (на 01.12.2024 нормативный капитал составил 1,1 млрд BYN) позволяет ОАО «Белгазпромбанк» реализовывать важные для страны проекты, в том числе трансграничные, и одновременно расширять поддержку своего ключевого клиентского сегмента – компаний сегмента малого и среднего бизнеса.
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