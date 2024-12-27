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Банковские новости РБ


НАЦБАНК В 2025 ГОДУ ВЫПУСТИТ В ОБРАЩЕНИЕ 25 НАИМЕНОВАНИЙ ПАМЯТНЫХ МОНЕТ И 2 НАИМЕНОВАНИЯ ПАМЯТНЫХ БАНКНОТ


11:20 30.12.2024

Постановлением Правления Национального банка от 16 декабря 2024 года № 391 утвержден Перечень памятных монет и памятных банкнот, являющихся законным платежным средством Республики Беларусь, планируемых к выпуску в обращение в 2025 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, памятные монеты и банкноты планируется выпустить в обращение в ознаменование 80-летней годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Выпуск памятных монет также будет посвящен другим юбилейным датам: 900-летию Полоцкого женского монастыря и 100-летию Березинского биосферного заповедника.

В целях популяризации культурного достояния Беларуси планируется выпуск памятных банкнот ”Слуцкія паясы“.

Тематика историко-культурных ценностей, отображаемых на памятных монетах, будет продолжена памятными монетами: ”Рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур“, ”Касцёл Святога Міхаіла ў Навагрудку“, ”Гульні“ серии ”Беларускі дзіцячы фальклор“, ”Піліпка-сынок“ серии ”Беларускія народныя казкі“, ”Рубель“ серии ”Грошы Вялікага княства Літоўскага“, ”Кітайскі каляндар“, ”Тарпан“ серии ”Коні“, ”Зіма“ серии ”Поры года“, ”Возера Нарач“ серии ”Таямніца беларускіх вод“, ”Дажынкі“ серии ”Святы і абрады беларусаў“, ”Шахматы“, ”Міласэрнасць“ серии ”Беларуская ўласцівасць“, ”Пярун“ серии ”Міфалогія славян“, ”Самазвал“, ”Грузавік“, ”Цягач“, ”Трактар“, ”Тралейбус“, ”Камбайн“ серии ”Гісторыя беларускага машынабудавання“.

Кроме того, на 2025 год перенесен выпуск ряда памятных монет, планировавшихся к выпуску в 2024 году: ”Варона шэрая“ серии ”Птушка года“, ”Старадарожскі строй“ серии ”Беларускі народны касцюм“, ”Былінка і верабей“ серии ”Беларускія народныя казкі“, ”Загадкі“ серии ”Беларускі дзіцячы фальклор“, ”Бацька“ серии ”Дрэва жыцця“, а также монеты серии ”Гісторыя беларускай чыгункі. Цягнікі“: ”Паравоз“, ”Цеплавоз“, ”Электравоз“, ”Дызель-цягнік“, ”Электрацягнік“.
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