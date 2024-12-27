Сбер Банк совместно с ИТ-компанией «Международный деловой альянс» принимают участие в выставке «Моя Беларусь», которая проходит в Минске. На ней представлена новая для Беларуси технология оплаты картой проезда в общественном транспорте бесконтактной банковской карточкой.

Выставка «Моя Беларусь» открывается 28 декабря 2024 года и будет работать до середины февраля 2025 года. Предусмотрены восемь тематических локаций, среди которых «Умный город». Здесь посетителей ознакомят с наиболее значимыми разработками и проектами в форме интерактивного взаимодействия. Одним из элементов локации стала «Умная остановка», где каждый посетитель сможет приложить карточку к валидатору и понять принцип его работы. Деньги со счета не спишутся, так как валидатор работает в тестовом режиме.

Сбер Банком совместно с ИТ-компанией «Международный деловой альянс» запустил масштабный проект по оплате банковскими карточками на турникетах всех станций минского метро летом 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Сбер Банка, ежемесячно на них приходится более 3 млн поездок в столичной подземке. Согласно статистике, более 40% пользователей системы оплачивают проезд банковскими картами регулярно. Остальные использовали сервис хотя бы один раз.

Через год заработала система оплаты банковской карточкой на валидаторах городских линий Белорусской железной дороги. Пассажиры получили возможность рассчитаться за проезд прямо в вагоне, даже если поезд уже тронулся. В 2024 году в рамках пилотных проектов жители Гомеля и Могилёва получили возможность оплачивать проезд в общественном транспорте банковскими карточками.

«Мы сделали оплату проезда в общественном транспорте простой и быстрой. Теперь не нужно стоять в очереди за билетом или жетоном – достаточно приложить карточку к валидатору. Сервис уже работает в метро и поездах городских линий, а в скором времени планируется запуск и в наземном транспорте. Мы рассчитываем, что технология будет развиваться и масштабироваться. Ведь такой сервис выступает составляющей умного города», – отмечают в Сбер Банке (Беларусь).

Платить за проезд можно картами платежных систем Белкарт, Visa и Mastercard, которые выпущены белорусскими банками.