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Банковские новости РБ


МОШЕННИКИ ПРОВОДЯТ ЛЖЕ-ОПРОСЫ ОТ ЛИЦА ПАРИТЕТБАНКА


16:25 27.12.2024

В интернете появилась мошенническая схема со лже-опросами якобы от Паритетбанка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, аферисты предлагают пользователям ответить на вопросы и получить вознаграждение, а на самом деле крадут персональную информацию, которую могут использовать для кражи денег с чужих счетов.

Мошенники ищут жертв в соцсетях. Под видом Паритетбанка они предлагают поучаствовать в опросе и за полчаса получить 100 рублей. Для этого пользователю предлагают ввести персональные данные в созданной ими форме. Личные данные злоумышленники используют в корыстных целях.

«Мы просим всех быть внимательными и не доверять такой информации. Наш банк не имеет никакого отношения к этим опросам. Пользователей должно насторожить и обещание быстрого заработка – якобы в течение полчаса. Никогда не участвуйте в такого рода авантюрах, ведь утечка персональных данных может привести к серьезным последствиям», – поясняют в Паритетбанке.

Потеря персональных данных может привести к разным последствиям – от спам-рассылок до кражи денег со счетов.

В Паритетбанке настоятельно рекомендуют проверять источник информации. О любых рекламных акциях с вознаграждениями вы можете получить информацию на официальном сайте Паритетбанка. При переходе по ссылкам со сторонних ресурсов обязательно проверяйте домен сайта, на который вы попадаете.

Все ссылки на соцсети и номера телефонов можно проверить на официальном сайте банка, а при любом сомнении – позвонить в контакт-центр по номеру 171.
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