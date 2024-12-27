Сбер Банк снова подтвердил лидерство во внедрении инноваций в банковской сфере. Банк вошёл в топ-3 сразу в трёх номинациях республиканского конкурса «Лидеры цифровой экономики – 2024».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, Сбер Банк в 2024 году представил три проекта, каждый из которых высоко оценили.

В номинации «Программный продукт года» Сбер Банк представил автоматизированную систему «Cash-цикл» и был награждён Дипломом победителя II степени. Система отслеживает текущее состояние каждого банкомата в сети: количество наличных средств, их распределение по кассетам. Это позволяет оперативно реагировать на проблемы и предотвращать ситуации, когда банкоматы остаются без наличных.

В номинации «Цифровой сервис года» банк представил новый продукт «Кредитный потенциал», который оценивает шансы на новый кредит с учетом дохода и кредитной нагрузки. Сервис работает в онлайн-режиме, пользоваться бесплатно им может каждый. Система подскажет, одобрит ли банк кредит, укажет максимальную доступную сумму и назовет ежемесячный платёж – Диплом победителя II степени.

В номинации «Программно-аппаратный продукт года» Сбер Банк представил алгоритм выдачи наличности Float notes. Основной целью этого алгоритма является поддержание равномерного распределения наличных денег среди кассет. После каждой операции остаток в каждой кассете стремится стать одинаковым. Это обеспечивает равномерную нагрузку на все кассеты и увеличивает срок службы оборудования, поскольку нагрузка на отдельные кассеты распределяется равномерно – Диплом победителя III степени.

«Мы стремимся быть не просто банком, а надёжным партнёром для каждого клиента, передовые технологии значительно упрощают клиентский опыт, делают финансовые услуги удобнее и доступнее. Победы в конкурсе «Лидеры цифровой экономики» ещё раз подтверждают лидерство Сбера в области цифровых технологий на рынке банковских услуг», – отметили в Сбер Банке.

Конкурс «Лидеры цифровой экономики – 2024» проводится при поддержке Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси, кафедры цифровых систем и технологий Института бизнеса БГУ, Центра информационных технологий БГУ, кафедры телекоммуникаций и информационных технологий БГУ, кафедры организации производства и экономики недвижимости Белорусского государственного технологического университета и ряда других экспертных организаций.