Коллаборация органов госуправления и IT позволит уменьшить сроки процедур в строительстве. Об этом заместитель премьер-министра Александр Терехов заявил на форуме "Стройка без потерь: технологии для строИТельной отрасли" в Парке высоких технологий, сообщает пресс-служба Правительства.

Александр Терехов отметил, что это первый форум, на котором представители строительной отрасли и IT-сектора встретились, чтобы обсудить платформы и инструменты, которые можно использовать в строительстве. По словам вице-премьера, сегодня страна активно развивается, и в инвестиционные проекты вкладываются значительные средства. "Одной из проблем остается длительный период между появлением идеи и выходом объекта на площадку. Как только зародилась мысль и спрос на товар, важно обеспечить быструю реализацию проекта", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

Вице-премьер отметил, что резиденты ПВТ предлагают точечные решения, которые позволяют ускорить проектирование, подбор необходимого оборудования и площадей, а также формирование облика будущего объекта в соответствии с требованиями заказчика. Это помогает не допустить избыточного финансирования и перефинансирования, лишних площадей.

На форуме представлены качественные технологические решения, которые белорусские разработчики активно и успешно продают на зарубежных рынках.

По словам Александра Терехова, важно на постоянной основе продолжать коммуникацию между участниками в строительной сфере. Это соответствует также требованиям Главы государства о том, что инвестиционный цикл должен быть сокращен. Интерес к этому проявляют не только госорганы, но и смежные организации. Вопросы в этой сфере касаются также строительства автомобильных дорог и инфраструктурных объектов. "Думаю, что этот форум даст серьезный эффект для всех отраслей", - отметил вице-премьер.

Александр Терехов добавил, что Главой государства и Правительством приняты нормативные правовые акты, которые дают возможность сократить отдельные процедуры в строительстве. Среди них - Указ Президента №266 от 2 июля 2025 года "О предоставлении полномочий в сфере строительства" и другие.

Заместитель премьер-министра дополнил, что в Беларуси подготовлен проект нормативного акта по сокращению видов работ, которые будут подлежать экспертизе. "Самое главное - это быстрое развитие, строительство и выпуск продукции на инвестпроектах в стране", - подчеркнул вице-премьер.

Отвечая на вопрос о работе стройкомплекса за 10 месяцев, Александр Терехов отметил, что стройка набирает обороты. "Видим, что погода почти не препятствует в развитии строительного комплекса, все работы продолжаются. До нового года, я уверен, мы будем с положительными результатами", - заключил заместитель премьер-министра.