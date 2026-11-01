Премьер-министр Александр Турчин с рабочей поездкой посетил Гродненскую область. Глава Правительства оценил ход реализации инвестиционных проектов в ОАО "Гродно Азот", сообщает пресс-служба Совмина.

"Гродно Азот" продолжает активную модернизацию производственных мощностей. На данный момент на предприятии реализуются два ключевых инвестиционных проекта, которые позволят значительно укрепить свои позиции на рынке азотных удобрений и повысить эффективность производства.

Как рассказал генеральный директор ОАО "Гродно Азот" Игорь Ляшенко, предприятие заканчивает финансовый год с выполнением абсолютного большинства всех доведенных целевых показателей. Потребности сельского хозяйства обеспечены, объемы поставлены по ассортименту, график на следующий год согласован.

Об инвестпроектах, которые реализуются сейчас на предприятии, рассказал заместитель генерального директора ОАО " Гродно Азот" Евгений Гачко. "Первый - это реконструкция 4-й очереди цеха по производству аммиака. С 2022 по 2026 год на этом объекте проведена масштабная работа. Главная цель проекта - увеличение суточной выработки аммиака и повышение энергоэффективности производства. Мы обновили четверть основного технологического оборудования, смонтировали более десяти единиц нового. Важным результатом этой работы стало уменьшение удельного расходного коэффициента природного газа на одну тонну выпущенного аммиака. Минимизировать время простоя цеха в ремонте позволил монтаж оборудования в межремонтные периоды. Благодаря этому мы смогли совместить реконструкцию с проведением плановых остановочных ремонтов. Проект предполагал принятие нестандартных решений, использование универсальной грузоподъемной техники. В общем на объекте было смонтировано 1,7 тыс. тонн оборудования и проложено более 10 км трубопроводов", - сказал он.

Проект направлен на увеличение выработки аммиака с 1,62 тыс. до 2,1 тыс. тонн в сутки. Работы будут проведены в два этапа. Первый этап, завершение которого запланировано на 2026 год, позволит нарастить мощность до 1,75 тыс. тонн в сутки. Второй этап, предусматривающий выход на полную мощность в 2,1 тыс. тонн, рассчитан до 2030 года.

Второй объект - строительство производства нитрата аммония мощностью 1,5 тыс. тонн в сутки. Этот проект включен в программу социально-экономического развития Беларуси на ближайшие пять лет, сообщил Евгений Гачко.

Проект направлен на получение нового продукта - аммиачная селитра, что позволит обеспечить возможность диверсификации выпуска азотных удобрений под потребности рынка. "Это для предприятия стратегический шаг. Запуск этого производства позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции и диверсифицировать выпуск минеральных удобрений. Сейчас стройка находится в активной фазе. Уже смонтировано более 2 тыс. тонн металлоконструкций, залито более 10 тыс. кубометров бетона. Планируемый срок окончания проекта - 2028 год", - сказал Евгений Гачко.

Премьер-министр пообщался с инженерно-техническим составом цеха "Аммиак-4". Обсудили заработную плату, жилищные условия и условия труда. Также затронули социальные гарантии и кадровые вопросы.

Обсуждение реализации инвестиционных проектов нефтехимической отрасли продолжилось на базе ОАО "Гродно Азот". К разговору были приглашены производители удобрений и химических волокон, которые в том числе определяют стратегию развития нефтехимического комплекса страны.

"Рассмотрим текущее состояние и реализацию инвестиционных проектов отрасли. Сегодня мы присутствуем здесь, на "Гродно Азот". Посмотрели, как реализуются инвестпроекты. Хочу сказать, хороший пример. В срок реализуются проекты, видим результат, к чему мы идем. Но, к сожалению, не на всех предприятиях это на таком уровне происходит. Поэтому мы сегодня и послушаем, посмотрим, разберемся, что нам надо сделать, чтобы все то, о чем мы договариваемся, намечаем, реализовывалось в точно установленные сроки", - отметил Александр Турчин.

Участники встречи сосредоточились на ходе выполнения ключевых инвестиционных проектов, обменялись накопленным опытом и обсудили дальнейшие шаги по развитию производств и повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции.