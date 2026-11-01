В Яндекс Картах и разделе «Транспорт» в Яндекс Go добавилось около 600 новых маршрутов общественного транспорта Гомельской области с данными о движении в реальном времени.

Теперь пользователям доступна информация более чем о 900 маршрутах — это около 90% транспортной сети области, включая Гомель. В приложениях можно посмотреть, где сейчас находится нужный транспорт и через сколько минут он приедет на остановку.

Например, в Жлобине данные о движении транспорта в реальном времени стали доступны для 41 маршрута, в Мозыре — 37, в Рогачёве — 30, в Речице — 29. Обновление также затронуло другие города и населённые пункты Гомельской области.

Благодаря обновлению пользователи могут заранее оценить, когда выходить из дома и сократить время ожидания автобуса или маршрутки на остановке. Информация о текущем местоположении транспорта и прогноз времени прибытия помогут спланировать и поездки с пересадками.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно включить режим «Транспорт» в Яндекс Картах или открыть раздел «Транспорт» в Яндекс Go. Найти нужный маршрут можно через поисковую строку в приложении: сервис покажет схему его движения и транспорт, который сейчас находится на линии. Если нажать на значок остановки, появятся номера проходящих через неё маршрутов и прогноз времени прибытия. А в карточке конкретного автобуса можно посмотреть список остановок и время его прибытия на каждую из них.

Данные о местоположении транспорта поступают с установленных в нём GPS-устройств и регулярно обновляются на карте. На их основе сервис рассчитывает примерное время прибытия к остановкам с учётом скорости движения и текущей дорожной обстановки.