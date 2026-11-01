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Экономика РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 3,5 ТЫС НОВЫХ КВАРТИР
15:24 27.11.2026
В январе-октябре 2026 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 3 491 новая квартира.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 334,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 122,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 36,6% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 68,8 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 68,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 20,5% от общего ввода по области.
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