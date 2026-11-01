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Экономика РБ
В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ НАКОПИТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ «3+3»
13:30 27.11.2026
Под руководством председателя Палаты представителей Сергеенко И.П. 26 ноября 2026 года состоялся семинар на тему «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии».
Перед депутатами с основными докладами выступили заместитель министра труда и социальной защиты Бердникова Ю.Н. и заместитель генерального директора «Стравита» Тулейко Е.А.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе парламентариев, ключевой темой встречи стало развитие программы добровольного накопительного пенсионного страхования «3+3», участниками которой уже стали 100 тысяч граждан Беларуси.
В ходе обсуждения были подробно раскрыты основные аспекты функционирования механизма дополнительной накопительной пенсии.
Работник самостоятельно определяет размер отчислений – от 1 % до 10 % своего заработка, а государство через работодателя удваивает этот взнос в пределах 3 %.
Дополнительным финансовым стимулом выступает социальный налоговый вычет: средства, направленные на накопительную пенсию, освобождаются от подоходного налога.
Особый акцент был сделан на вопросах сохранности вложенных средств: пенсионные накопления не сгорают: средства защищены от инфляции и передаются по наследству.
Встреча носила формат открытого диалога: парламентарии задали докладчикам практические вопросы, основанные на обращениях избирателей в округах. Детальный разбор всех нюансов программы позволит депутатам вести предметную разъяснительную работу на местах и доходчиво доносить до граждан преимущества формирования второй пенсии.
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