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Экономика РБ
НА ВИТЕБЩИНЕ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ ЧЕКИ «ЖИЛЬЕ»
13:25 27.11.2026
Решением Витебского областного исполнительного комитета от 24 ноября 2026 г. № 877 в регионе проиндексированы именные приватизационные чеки «Жилье».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлен индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» в размере 52,70 (в настоящее время – 46,20).
Данный индекс ежеквартально рассчитывается гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.
Справка Pravo.by
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 июля 1993 г. № 2468-XІІ «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» граждане и члены их семей, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, владеющие приватизационными чеками «Жилье», могут использовать их для:
уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства;
реконструкции блокированных, одноквартирных жилых домов;
долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилых помещений путем покупки, погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам организаций, полученным и использованным на указанные цели.
Приватизационные чеки «Жилье» не подлежат отчуждению, за исключением случаев дарения их по нотариально удостоверенному договору супругу (супруге), родителям, детям, усыновителям (удочерителям), усыновленным (удочеренным), родным братьям и сестрам, деду, бабке, внукам, перехода права собственности
Правовой акт вступает в силу с 7 декабря 2026 г.
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