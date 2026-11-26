В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли прошел обучающий семинар, посвященный выходу белорусских производителей на маркетплейс Wildberries и особенностям работы с этой площадкой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе семинара обсудили, как развивался белорусский рынок электронной коммерции за последний год, а также действующие меры поддержки бизнеса. Участники вместе со спикерами разобрали, как подбирать оптимальную модель продаж с учетом специфики товара, какие инструменты для продвижения есть в кабинете продавца и как ими пользоваться. Отдельный блок был посвящен верификации товаров для раздела «Сделано в Беларуси». Семинар дал производителям практическое представление о задачах, с которыми они могут столкнуться при выходе в онлайн.

В мероприятии приняли участие представители отечественных предприятий ОАО «Камволь», ОАО «Бархим», ОАО «Белшина», ОАО «Лакокраска, СООО «Белвест», УП «Виток» и др.