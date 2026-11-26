В январе-октябре 2026г. в Гродненской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 6 656 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем – октябрем 2025 г. в сопоставимых ценах на 4,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5 428,8 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 4,5% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,9% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,7%, яиц – 83,8%.

В сельскохозяйственных организациях произведено скота и птицы (в живом весе) 242,1 тыс. тонн (98,6% к уровню соответствующего периода 2025 г.), молока – 1 467,2 тыс. тонн (101,6%), яиц получено 340,6 млн. штук (100,7%).

На 1 ноября 2026 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 665,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 223,8 тыс. голов. Численность свиней составила 547,7 тыс. голов, птицы – 4 469,1 тыс. голов.

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 1 485,3 тыс. тонн при средней урожайности 49,6 центнера с одного гектара убранной площади, рапса – 336,8 тыс. тонн при средней урожайности 41,5 центнера.

На 1 ноября 2026 г. в сельскохозяйственных организациях области картофель убран с 98,7% площадей, подлежащих уборке. Валовый сбор картофеля составил 86,5 тыс. тонн при средней урожайности 332 центнера с одного гектара. Овощи убраны с 74,8% площадей, валовый сбор – 19,7 тыс. тонн при средней урожайности 258 центнеров. Свекла сахарная убрана с 75,3% площадей, валовой сбор – 1 406,3 тыс. тонн при средней урожайности 585 центнеров.

На 1 ноября 2026 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 239,1 тыс. гектаров (97,9% к уровню соответствующего периода прошлого года), озимого рапса – 92,1 тыс. гектаров (110,5%), зяблевая вспашка почвы проведена на площади 87,7 тыс. гектаров (100,2%).

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 ноября 2026 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено 2 776,1 тыс. тонн кормов (в пересчете на кормовые единицы), из них кормов из трав – 1 607,3 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 44,6 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 32,5 центнера.