Начальник главного управления устойчивого развития Министерства экономики Республики Беларусь Будкевич Александр Михайлович 28 ноября 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему «О перспективах развития молочной отрасли в Республике Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.