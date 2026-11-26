Фонд социальной защиты населения Беларуси доначислил 93,4 млн рублей взносов с выявленных зарплат «в конвертах» за январь–сентябрь 2026 года. Такие данные озвучили на заседании правления Фонда социальной защиты населения, которое прошло под руководством министра труда и социальной защиты Андрея Лобовича, сообщает пресс-служба трудового ведомства.

В центре внимания участников оказались результаты контрольной и профилактической работы за девять месяцев 2026 года, за которые специалисты охватили 1 516 субъектов хозяйствования.

Выявление скрытых выплат напрямую отразилось на защите прав трудящихся: социальные гарантии восстановили 25 тысячам человек. Одновременно с этим Фонду удалось улучшить платежную дисциплину плательщиков, благодаря чему задолженность в бюджет ФСЗН (без учета теневых доначислений) уменьшилась на 13% по сравнению с уровнем на 1 января.

Дальнейшая работа потребует более современных подходов к аналитике и контролю. Завершая обсуждение, глава Минтруда поставил задачу применять новые механизмы для поиска скрытых зарплат и долгов, чтобы своевременно обеспечивать социальную защиту работников.