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Экономика РБ
ФСЗН БЕЛАРУСИ ДОНАЧИСЛИЛ 93,4 МЛН РУБЛЕЙ ВЗНОСОВ С ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАРПЛАТ «В КОНВЕРТАХ» ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ
10:58 27.11.2026
Фонд социальной защиты населения Беларуси доначислил 93,4 млн рублей взносов с выявленных зарплат «в конвертах» за январь–сентябрь 2026 года. Такие данные озвучили на заседании правления Фонда социальной защиты населения, которое прошло под руководством министра труда и социальной защиты Андрея Лобовича, сообщает пресс-служба трудового ведомства.
В центре внимания участников оказались результаты контрольной и профилактической работы за девять месяцев 2026 года, за которые специалисты охватили 1 516 субъектов хозяйствования.
Выявление скрытых выплат напрямую отразилось на защите прав трудящихся: социальные гарантии восстановили 25 тысячам человек. Одновременно с этим Фонду удалось улучшить платежную дисциплину плательщиков, благодаря чему задолженность в бюджет ФСЗН (без учета теневых доначислений) уменьшилась на 13% по сравнению с уровнем на 1 января.
Дальнейшая работа потребует более современных подходов к аналитике и контролю. Завершая обсуждение, глава Минтруда поставил задачу применять новые механизмы для поиска скрытых зарплат и долгов, чтобы своевременно обеспечивать социальную защиту работников.
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