Экономика РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 1,4%

10:28 27.11.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-октябрь 2026 г. в текущих ценах составил 28 134,3 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 1,4% к уровню января-октября 2025 г.