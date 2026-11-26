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Экономика РБ
ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 1,4%
10:28 27.11.2026
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-октябрь 2026 г. в текущих ценах составил 28 134,3 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 1,4% к уровню января-октября 2025 г.
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