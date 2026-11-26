Пятидесятитысячный комбайн GS2124 сошел с конвейера ОАО «Гомсельмаш». Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности.

Выпуск 50-тысячной машины открывает новую главу в истории предприятия и знаменует важный этап в развитии серийного производства современной техники. В основе GS2124 — передовые технологии, интеллектуальные электронные системы, высокий уровень автоматизации и инновационные инженерные решения. Всё это направлено на повышение производительности уборки, эффективность сельскохозяйственных работ и укрепление продовольственной безопасности нашей страны.

В знаменательном событии принял участие заместитель министра промышленности Республики Беларусь Денис Бакей. В рамках торжественного мероприятия состоялась церемония награждения работников предприятия. За профессионализм, добросовестный труд, личный вклад в развитие производства и достижение высоких результатов гомсельмашевцам были вручены заслуженные награды и слова благодарности.

50 000 комбайнов — это 50 000 поводов для гордости. За каждой машиной стоят труд, знания и преданность своему делу тысяч специалистов. И сегодня коллектив «Гомсельмаша» в очередной раз доказал: предприятие уверенно смотрит в будущее, сохраняя лучшие традиции отечественного машиностроения и создавая технику нового поколения.