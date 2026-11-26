Двенадцатое заседание Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Псковской области Российской Федерации прошло в Пскове. Сопредседателями выступали заместитель премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщает пресс-служба Правительства.

В ходе заседания участники обсудили ряд вопросов: налаживание новых кооперационных связей, увеличение объемов поставок продукции машиностроительной отрасли, включая грузовую, пассажирскую и сельскохозяйственную технику, расширение взаимодействия в агропромышленной сфере, создание новых туристических маршрутов.

Стороны положительно оценили итоги сотрудничества в промышленности и социальной сфере.

Отмечено, что в сфере промышленности заложена хорошая основа для кооперации. Тесно взаимодействуют ОАО "МАЗ" и АО "Подъемные машины", ОАО "Могилевхимволокно" и ООО "Титан-Полимер", крупные белорусские предприятия закупают автокомпоненты у производителей Псковской области.

Запланирован обмен опытом в аграрной сфере. Достигнута договоренность о более детальной проработке темы оснащения молочно-товарных ферм Псковской области белорусским оборудованием.

Стороны пришли к выводу о необходимости выпуска совместного туристического продукта, обеспечения его соответствующей логистикой и комплексом услуг.

По итогам заседания подписан протокол и дорожная карта на ближайшие три года, в которой определены конкретные шаги по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.