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Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ И ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДПИСАЛИ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА
09:30 27.11.2026
Двенадцатое заседание Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Псковской области Российской Федерации прошло в Пскове. Сопредседателями выступали заместитель премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщает пресс-служба Правительства.
В ходе заседания участники обсудили ряд вопросов: налаживание новых кооперационных связей, увеличение объемов поставок продукции машиностроительной отрасли, включая грузовую, пассажирскую и сельскохозяйственную технику, расширение взаимодействия в агропромышленной сфере, создание новых туристических маршрутов.
Стороны положительно оценили итоги сотрудничества в промышленности и социальной сфере.
Отмечено, что в сфере промышленности заложена хорошая основа для кооперации. Тесно взаимодействуют ОАО "МАЗ" и АО "Подъемные машины", ОАО "Могилевхимволокно" и ООО "Титан-Полимер", крупные белорусские предприятия закупают автокомпоненты у производителей Псковской области.
Запланирован обмен опытом в аграрной сфере. Достигнута договоренность о более детальной проработке темы оснащения молочно-товарных ферм Псковской области белорусским оборудованием.
Стороны пришли к выводу о необходимости выпуска совместного туристического продукта, обеспечения его соответствующей логистикой и комплексом услуг.
По итогам заседания подписан протокол и дорожная карта на ближайшие три года, в которой определены конкретные шаги по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.
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