Департамент по санации и банкротству подвел итоги применения процедур несостоятельности и банкротства в январе-сентябре 2026 года.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, отмечены следующие тенденции:

снизилось количество субъектов хозяйствования, в отношении которых экономическими судами открываются дела о несостоятельности и банкротстве: в январе-сентябре на 11,5 % меньше, чем за 9 месяцев прошлого года;

количество открытых дел о несостоятельности и банкротстве значительно уменьшилось в Могилевской (на 37,8 %), Гомельской (на 31,9 %), Минской (на 30,6 %) областях;

в региональном разрезе существенно снизилось количество незавершенных дел о несостоятельности и банкротстве: в Могилевской – на 16,7 %, Минской и Витебской областях – на 13,7 % и 12,1 %, соответственно;

средний срок ликвидационного производства по стране составил 10,5 мес., при этом в Гомельском и Могилевском регионах средний срок ниже – 8,9 мес. и 9,4 мес. соответственно.