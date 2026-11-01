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Экономика РБ
МАШИНОСТРОЕНИЕ, АПК И ТУРИЗМ: БЕЛАРУСЬ И ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБСУЖДАЮТ РАСШИРЕНИЕ КООПЕРАЦИИ
16:25 26.11.2026
Двенадцатое заседание Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Псковской области Российской Федерации проходит сегодня в Пскове. Сопредседателями выступают заместитель премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщает пресс-служба Правительства.
Повестка включает широкий круг вопросов взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Планируется подведение итогов двустороннего торгово-экономического сотрудничества в 2026 году, определение перспективных направлений дальнейшего взаимодействия.
Будут обсуждены вопросы: налаживания новых кооперационных связей, увеличения объемов поставок продукции машиностроительной отрасли, включая грузовую, пассажирскую и сельскохозяйственную технику, расширения взаимодействия в агропромышленной сфере, создания новых туристических маршрутов.
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