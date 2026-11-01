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Экономика РБ
КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ БЕЛАРУСИ В ОКТЯБРЕ ВЫРОСЛО ПОЧТИ НА 3,2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
14:41 26.11.2026
В экономике Республики Беларусь в октябре 2026 г. было занято 4,184 млн. человек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, количество занятых за прошлый месяц увеличилось на 3,2 тыс. человек.
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