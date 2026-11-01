На Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов завершают пусконаладочные работы на автоматизированном участке по производству внутреннего диска колеса. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник цеха колес предприятия Андрей Белый.

«Роботизированные операции, централизованное управление и единая система оборудования — так создается современное серийное производство. Ранее часть внутренних дисков выпускали на предприятии с применением ручного труда, а отдельные типоразмеры закупали у сторонних производителей. Теперь производство выходит на новый уровень автоматизации», — рассказал Андрей Белый. Технологический парк участка состоит из 53 единиц оборудования, из них 28 — промышленные роботы.