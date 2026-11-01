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Экономика РБ
БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ АВТОМАТИЗИРУЕТ ВЫПУСК КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
12:36 26.11.2026
На Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов завершают пусконаладочные работы на автоматизированном участке по производству внутреннего диска колеса. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник цеха колес предприятия Андрей Белый.
«Роботизированные операции, централизованное управление и единая система оборудования — так создается современное серийное производство. Ранее часть внутренних дисков выпускали на предприятии с применением ручного труда, а отдельные типоразмеры закупали у сторонних производителей. Теперь производство выходит на новый уровень автоматизации», — рассказал Андрей Белый. Технологический парк участка состоит из 53 единиц оборудования, из них 28 — промышленные роботы.
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