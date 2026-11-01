В январе-октябре 2026 г. в Могилевской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 4115,1 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем-октябрем 2025 г. в сопоставимых ценах на 5,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3317,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 5,5% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 98,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 96,4%, яиц – 86,3%.

В сельскохозяйственных организациях произведено скота и птицы (в живом весе) 184,7 тыс. тонн, что на 3,2% больше, чем в январе-октябре 2025 г., молока – 643,4 тыс. тонн (на 4,5% больше). Яиц получено 307,5 млн. штук.

На 1 ноября 2026 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 442 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 159,4 тыс. голов. Численность свиней составила 174,7 тыс. голов, птицы – 7999,3 тыс. голов.

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 996,4 тыс. тонн при средней урожайности 29 центнеров с одного гектара убранной площади, рапса – 183,3 тыс. тонн при средней урожайности 24 центнера.

На 1 ноября 2026 г. в сельскохозяйственных организациях области завершена уборка картофеля, валовой сбор составил 165 тыс. тонн при средней урожайности 387 центнеров с одного гектара. Овощи убраны с 92,2% площадей, подлежащих уборке, валовой сбор – 23,7 тыс. тонн при средней урожайности 209 центнеров. Свекла сахарная убрана с 82,6% площадей, валовой сбор – 392,9 тыс. тонн при средней урожайности 408 центнеров.

На 1 ноября 2026 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 244,5 тыс. гектаров, озимого рапса – 84,4 тыс. гектаров, зяблевая вспашка почвы проведена на площади 77,4 тыс. гектаров.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 ноября 2026 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено 1810,8 тыс. тонн кормов (в пересчете на кормовые единицы), что на 7,3% больше, чем на 1 ноября 2025 г., из них кормов из трав – 1317,5 тыс. тонн (на 12,4% больше). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 34,1 центнера кормовых единиц (на 7,6% больше), кормов из трав – 39,5 центнера (на 17,2% больше).