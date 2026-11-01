Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел заседание Совета по развитию предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

"Сегодняшняя встреча посвящена трансформации механизмов продвижения товаров и услуг на зарубежные рынки. Цель - обеспечить дальнейшее наращивание экспорта и усиление позиций Беларуси на мировых рынках. К сожалению, сегодня половина экономики нашей страны работает в условиях различных санкционных ограничений. Есть сложности с логистикой, расчетами, поэтому механизмы продвижения наших товаров сегодня весьма дифференцированы. В связи с этим возникает ряд вопросов в сфере налогообложения", - сказал Александр Турчин.

Члены Совета по развитию предпринимательства выработали ряд предложений и механизмов, как упростить работу в этой сфере. Министерство по налогам и сборам также направляло свое видение, как действовать в этих условиях. "Предлагаю сегодня обсудить эту тему и выработать дополнительные механизмы", - отметил премьер-министр.