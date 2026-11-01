Экономика РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 1,1%

09:33 26.11.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-октябрь 2026 г. в текущих ценах составил 20572,4 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 1,1% к уровню января – октября 2025 г.