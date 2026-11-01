Строительство многоэтажки а Минске в границах улиц Стрелковой, Станиславского, Рыбалко и Судмалиса перешло к возведению надземной части. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

На площадке уже завершается перекрытие первого этажа первой секции, а в ближайшее время рабочие приступят к монтажу второй. Специалисты строительного управления № 246 ОАО «МАПИД» трудятся в три смены, что позволяет поддерживать высокий темп работ по сборке конструктива здания.

Будущая новостройка представляет собой сдвоенный дом популярной серии М111-90, рассчитанный на 266 квартир. Все железобетонные конструкции для этого проекта выпускает завод в Шабанах, входящий в структуру того же управления. Одновременно с ростом этажей специалисты СУ-256 прокладывают к объекту необходимые инженерные сети.

Появление этого здания является частью масштабного обновления территории бывшего посёлка Велозавода. На месте устаревших производственных площадок и послевоенных двухэтажных построек формируется современная жилая среда с развитой инфраструктурой, расположенная в шаговой доступности от метро и рядом с «Антоновским кварталом».

Заказчиком строительства выступает УКС Мингорисполкома, а функции генерального подрядчика выполняет ОАО «МАПИД».