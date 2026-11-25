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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
15:29 25.11.2026
Александр Лукашенко принял решение о внесении в Палату представителей Национального собрания законопроекта, направленного на совершенствование пенсионного обеспечения военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Обеспечение национальной безопасности остается безусловным приоритетом государственной политики, требует постоянного внимания и системного подхода. Важной частью этой стратегии является создание достойных условий для службы и повышение социальной защищенности людей в погонах - тех, кто стоит на страже спокойной и мирной жизни в стране.
Для дополнительной мотивации к службе и в качестве стимулирующей меры законопроектом предусматривается повышение размера пенсионного обеспечения для отдельных категорий военнослужащих по достижении ими общеустановленного пенсионного возраста.
Принятие Закона позволит обеспечить соблюдение принципа социальной справедливости путем установления единых подходов к пенсионному обеспечению для всех видов государственной службы.
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