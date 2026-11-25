В январе-октябре 2026 г. организациями всех форм собственности Минской области построено 7,3 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 892,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 194,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 21,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 105,7 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 679,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 76,1% от общего ввода по области.