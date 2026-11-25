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Экономика РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ПОСТРОЕНО 7,3 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
14:43 25.11.2026
В январе-октябре 2026 г. организациями всех форм собственности Минской области построено 7,3 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 892,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 194,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 21,8% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 105,7 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 679,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 76,1% от общего ввода по области.
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