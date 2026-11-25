В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси назвали условия предоставления помощи социального работника на дому.

Набор услуг, который социальный работник оказывает на дому, зависит от трех основных условий: индивидуальных запросов гражданина, наличия совместно проживающих близких родственников и состояния его здоровья. Как уточнили в профильном ведомстве, степень утраты способности к самообслуживанию оценивают медики и указывают в справке в виде функционального класса (ФК).

Если при легких нарушениях (ФК1) посторонняя помощь в быту обычно не требуется, то при умеренных ограничениях (ФК2) человеку уже гарантирован минимальный пакет поддержки. В него входят покупка и доставка продуктов, медикаментов и вещей первой необходимости, оплата коммунальных услуг и связи, помощь с отправкой писем или набором телефонных номеров, а также отдельные работы по дому — мытье окон, смена штор и удаление пыли со стен и потолков.

В ситуациях, когда человек сталкивается с серьезными ограничениями или полностью обездвижен (ФК3 и ФК4), спектр задач специалиста закономерно расширяется. Помимо перечисленной бытовой помощи, соцработник помогает подопечному одеться и поесть, меняет постельное белье, выполняет санитарно-гигиенические процедуры и организует получасовые прогулки на свежем воздухе.

Еще более весомую поддержку получают те, кто живет один и не имеет рядом близких. Одиноким гражданам с ФК2 дополнительно носят воду и топливо из хранилища, а также организуют стирку, химчистку и ремонт одежды. Для одиноких подопечных с ФК3 и ФК4 список дополняется полноценной уборкой жилья и придомовой территории (мытье полов, плиты, холодильника, чистка ванны и унитаза), доставкой овощей из хранилища, растопкой печей и приготовлением простых блюд.

Частота визитов специалиста напрямую привязана к объему назначенных задач и варьируется от одного до пяти раз в неделю, а средний часовой тариф на такие услуги составляет 90 копеек.