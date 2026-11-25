ОАО «Городейский сахарный комбинат» пополнило транспортный цех новой техникой для выполнения задач в межсезонье. Об этом сообщает Telegram-канал Белгоспищепрома.

Современный маневровый локомотив изготовлен на Брянском машиностроительном заводе, который входит в состав Трансмашхолдинга.

Поступление новой машины на предприятие уже перешло в стадию практической работы. Тепловоз ввели в эксплуатацию 13 ноября, а спустя неделю, 20 ноября, комбинат получил официальное разрешение на его выход на пути общего пользования по станции Городея.

Такой допуск позволяет задействовать технику в широком спектре логистических операций. Четырёхосная машина оснащена двумя дизельными двигателями и предназначена для выполнения как маневровых, так и маневрово-вывозных работ. При этом, несмотря на более компактные размеры по сравнению с серийными шестиосными аналогами, ТЭМ23 обеспечивает сопоставимый с ними уровень мощности.

Помимо высоких тяговых характеристик, новая модель отличается улучшенной экономичностью и экологичностью. В процессе эксплуатации тепловоз потребляет значительно меньше топлива и масла, а использование современных силовых установок позволило снизить негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, техника стала намного комфортнее для персонала: локомотив работает практически бесшумно, а его кабина обеспечивает машинисту круговой обзор на 360 градусов.