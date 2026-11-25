Экономика РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 3%

13:16 25.11.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области в январе-октябре 2026 года в текущих ценах составил 52 042,2 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 3% января-октября 2025 г.