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Экономика РБ
ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 3%
13:16 25.11.2026
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области в январе-октябре 2026 года в текущих ценах составил 52 042,2 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 3% января-октября 2025 г.
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