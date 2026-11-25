Экономика РБ

ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ РАБОТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАССМОТРЕЛИ НА МИНСКОМ АВТОЗАВОДЕ

13:12 25.11.2026 Минский автомобильный завод посетили представители компании ЗАО «АВЕКТИС». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗа, главной темой встречи стало сотрудничество в части использования роботизированного оборудования. Напомним, ранее министр промышленности Андрей Кузнецов поддержал инициативу государственно-частного партнерства в этом направлении. По итогом переговоров генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович предложил гостям ознакомиться с производством и работой складского хозяйства в целях определения возможности внедрения автоматизированных решений, которые позволят повысить эффективность работы, точность операций, а также снизить затраты. Стороны договорились продолжить обсуждения обозначенных проектов.