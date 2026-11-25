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Экономика РБ
ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ РАБОТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАССМОТРЕЛИ НА МИНСКОМ АВТОЗАВОДЕ
13:12 25.11.2026
Минский автомобильный завод посетили представители компании ЗАО «АВЕКТИС».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗа, главной темой встречи стало сотрудничество в части использования роботизированного оборудования.
Напомним, ранее министр промышленности Андрей Кузнецов поддержал инициативу государственно-частного партнерства в этом направлении.
По итогом переговоров генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович предложил гостям ознакомиться с производством и работой складского хозяйства в целях определения возможности внедрения автоматизированных решений, которые позволят повысить эффективность работы, точность операций, а также снизить затраты.
Стороны договорились продолжить обсуждения обозначенных проектов.
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