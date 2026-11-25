В Минске в границах улиц Притыцкого, Скрипникова и Вышелесского продолжается строительство нового жилого дома, на площадке которого сейчас идет активная сборка каркаса. В роли заказчика и подрядчика на этом объекте выступает Минский домостроительный комбинат.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», параллельно с монтажниками к работе на объекте приступили 38 каменщиков. Они ведут кладку наружных стен и внутренних перегородок из керамзитобетонных блоков сразу на всех пяти секциях. Наиболее высокими темпами работы идут на третьей секции, где уже полностью готовы два этажа, а еще два близки к завершению.

Примечательно, что эта новостройка стала десятым, юбилейным домом, который комбинат возводит по системе КУБ. Здание переменной этажности (12-10-10-12-12 этажей) рассчитано на 341 квартиру и оснащено паркингом. Жилье этой серии отличается продуманными планировками: здесь предусмотрены высокие потолки и объединенные кухни-гостиные, а в трехкомнатных квартирах запроектировано по две-три лоджии.