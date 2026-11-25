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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ОБНОВЛЕНА СТОИМОСТЬ КНИГИ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
11:36 25.11.2026
В Беларуси размер платы за книгу замечаний и предложений для субъектов хозяйствования теперь составляет 12 белорусских рублей. Соответствующее решение закреплено в постановлении Министерства финансов от 9 ноября 2026 года № 63.
Данный нормативный документ разработан на основании Положения о порядке выдачи, ведения и хранения книги замечаний и предложений, которое ранее было утверждено правительством (постановление Совмина от 12 ноября 2025 года № 635).
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