Беларусь и Оман подвели промежуточные итоги сотрудничества: товарооборот вырос в 1,6 раза, на очереди – поставки мяса птицы, ветеринарные препараты, корма для животных, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Смильгинь провел в формате видеоконференции заседание совместной белорусско-оманской рабочей группы. Во встрече приняли участие дипломатические миссии, руководители профильных подразделений аграрного ведомства, а также представители перерабатывающих предприятий и деловых кругов.

Агропродовольственный диалог Минска и Маската демонстрирует впечатляющую динамику. По итогам девяти месяцев 2026 года товарооборот продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья достиг показателя более 165 % к аналогичному периоду прошлого года. Структура белорусского экспорта уверенно диверсифицируется: к традиционным позициям сухого обезжиренного и цельного молока, молочной сыворотки, в 2025 году впервые добавились поставки сухого детского питания.

Стороны работают над дальнейшим расширением присутствия белорусской продукции на рынке Султаната. В прошлом году сторонами подписан Меморандум о взаимопонимании, а ветеринарные службы согласовали необходимые сертификаты для поставок молочной продукции.

«С удовлетворением отмечаю, что наше сотрудничество динамично развивается. Сейчас мы переходим от документальных договоренностей к практическим шагам: предстоит согласовать сроки ветеринарной инспекции белорусских птицеперерабатывающих предприятий, что откроет прямой доступ нашему мясу на оманский рынок», — подчеркнул Иван Смильгинь.

Помимо мясной и молочной продукции, в повестке обсуждения рабочей группы находятся механизмы экспорта кормов для животных и рыб, сыров, а также ветеринарных препаратов, производство которых в Беларуси соответствует строгим международным стандартам.

«Подведение промежуточных итогов в формате рабочей группы служит отличным стимулом для оперативного решения вопросов. Мы видим обоюдную заинтересованность в расширении взаимодействия, и реализация согласованных алгоритмов позволит вывести наше торгово-экономическое партнерство на более уровень», — констатировал заместитель министра сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Омана Его Превосходительство Доктор Ахмед Нассер Аль Бакри.

Стороны подтвердили, что достигнутые на встрече договоренности будут трансформироваться в реальные экспортные контракты.