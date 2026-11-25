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С докладом выступил министр финансов Владислав Татаринович, содокладчиком от Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам — Виктор Ананич.

Документ предусматривает точечную настройку действующих норм, сближение налогового и бухгалтерского учета, цифровизацию администрирования и приведение кодекса в соответствие с иным законодательством.

Ставки в рублях индексируются на прогнозную инфляцию (6,2%), повышаются акцизы на ряд подакцизных позиций, включая табачные изделия и жидкости для электронных систем курения, а также выделяется премиальная категория алкоголя.

Уточняются правила по НДС, расширяется применение электронных документов и полномочия таможенных органов по обеспечению взыскания долгов.

Для граждан индексируются вычеты и необлагаемые лимиты (в том числе по подаркам и призам — до 284 рублей, по путевкам — до 1825 рублей, по материальной помощи на медицинскую помощь — до 4293 рублей) и переносятся сроки декларирования (до 30 апреля) и уплаты (до 1 августа) подоходного налога.

«Законопроект не предполагает кардинальных изменений в налоговой системе. Речь идет о точечной настройке налоговых правил, упрощении администрирования и приведении Налогового кодекса в соответствие с принятым законодательством. Базовая ставка подоходного налога 13% сохраняется для более 98% работающих граждан Республики Беларусь, а перенос сроков декларирования и уплаты налога дает гражданам и организациям больше времени для исполнения обязательств и снижает административное давление», — отметил Виктор Ананич.

Законопроект одобрен членами Совета Республики.