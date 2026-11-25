Положение о порядке утилизации неэксплуатируемых транспортных средств и самоходных машин, признанных бесхозяйными и переданных в собственность административно-территориальных единиц, утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2026 г. № 606.

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно Положению утилизация производится подчиненными Министерству промышленности организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по заготовке (закупке) лома и отходов черных и цветных металлов, составляющей услугой которой является заготовка (закупка) у юр- и физлиц, в том числе ИП, лома и отходов черных и цветных металлов и их первичная переработка.

Транспортные средства на утилизацию сдают местные исполнительные и распорядительные органы. При этом представляются в заготовительные организации копии решения суда о признании неэксплуатируемых транспортных средств бесхозяйными и передаче их в собственность соответствующих административно-территориальных единиц.

При приемке транспортных средств на утилизацию в качестве лома черных и цветных металлов заготовительные организации руководствуются требованиями технических нормативных правовых актов, устанавливающих их классификацию, с учетом фактической засоренности металлолома неметаллическими составляющими.

Расчеты за металлолом, сданный в составе неэксплуатируемых транспортных средств, осуществляются по ценам, действующим на дату приемки, в рамках договоров между заготовительными организациями и местными исполнительными и распорядительными органами.

Заготовительные организации должны вести обособленный учет металлолома, поступившего в составе неэксплуатируемых транспортных средств.

Постановление вступило в силу 20 ноября 2026 г.