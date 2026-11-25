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Экономика РБ
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПОДПИСАЛА БЖД С РОССИЙСКИМ ООО «НПЦ ПРОМТЕХ»
10:18 25.11.2026
Беларусь и Омская область закрепили партнерство в агропромышленном комплексе, промышленности, транспорте и медиа, подписав 24 ноября 2026 года ряд соглашений на бизнес-форуме «Беларусь – Омская область: Потенциал роста сотрудничества в новой экономической реальности».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, так, между государственным объединением «Белорусская железная дорога» и ООО «НПЦ ПРОМТЕХ» подписан меморандум о сотрудничестве. Главная цель – развитие взаимодействия в области технологической и цифровой модернизации локомотивного, вагонного комплексов, комплекса специального подвижного состава БЖД.
Подписи под меморандумом поставили заместитель начальника Белорусской железной дороги Владимир Быцкевич и генеральный директор ООО «НПЦ ПРОМТЕХ» Александр Семенов.
Накануне состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой стороны обсудили направления совместной работы, такие как разработка оборудования для обслуживания подвижного состава и развитие технологий ремонта с внедрением современных цифровых сервисов.
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