Беларусь и Омская область закрепили партнерство в агропромышленном комплексе, промышленности, транспорте и медиа, подписав 24 ноября 2026 года ряд соглашений на бизнес-форуме «Беларусь – Омская область: Потенциал роста сотрудничества в новой экономической реальности».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, так, между государственным объединением «Белорусская железная дорога» и ООО «НПЦ ПРОМТЕХ» подписан меморандум о сотрудничестве. Главная цель – развитие взаимодействия в области технологической и цифровой модернизации локомотивного, вагонного комплексов, комплекса специального подвижного состава БЖД.

Подписи под меморандумом поставили заместитель начальника Белорусской железной дороги Владимир Быцкевич и генеральный директор ООО «НПЦ ПРОМТЕХ» Александр Семенов.

Накануне состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой стороны обсудили направления совместной работы, такие как разработка оборудования для обслуживания подвижного состава и развитие технологий ремонта с внедрением современных цифровых сервисов.