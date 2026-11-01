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Экономика РБ
ЧЕБОТАРЬ: СОЗДАЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ, ЧТОБЫ БИЗНЕС РАЗВИВАЛ ПРОИЗВОДСТВА В РЕГИОНАХ
16:16 19.11.2026
Cоздаем дополнительные стимулы, чтобы бизнес развивал производства в регионах Об этом заявил сегодня, 19 ноября 2026 года, министр экономики Юрий Чеботарь в ходе рабочей поездки в Ошмянский район Гродненской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, в рамках Белорусской недели предпринимательства глава министерства провел встречу с представителями местного бизнеса, на которой обсудили действующие меры поддержки предпринимательства и ключевые вызовы, с которыми сталкиваются предприятия.
Как отметил Юрий Чеботарь, одним из наиболее востребованных механизмов поддержки стало финансирование инвестиционных проектов по сниженным процентным ставкам в рамках общего зонтичного продукта «Региональная инициатива». На сегодняшний день в перечне уже свыше 480 инвестпроектов, в том числе 85 – в Гродненской области.
Рабочий визит продолжился мониторингом реализации инвестпроектов на предприятиях района. Министр встретился с трудовым коллективом ОАО «Ошмянский мясокомбинат», а также ознакомился с ходом реализации инвестпроекта. В рамках инициативы «Один район – один проект» здесь ведется строительство цеха изготовления полуфабрикатов и цеха обвалки, а также реконструкция существующего здания. Реализация проекта позволит создать 25 дополнительных рабочих мест.
Глава ведомства также посетил компании «Мидаспро» и «Унисон групп». ООО «Мидаспро» активно использует предоставляемые государством инструменты поддержки: благодаря инициативе «Один район – один проект» создано прозводство одноразовой посуды из бумаги (трудоустроено 19 человек). В 2026-м уже в рамках «Региональной инициативы» приобретено оборудование для развития производства бумажной упаковки, создано 5 новых рабочих мест.
На ООО «Унисон групп» реализуется проект по модернизации цеха кондитерских и хлебобулочных изделий с перспективой создания 25 новых рабочих мест.
«Продолжим стимулировать развитие производств в небольших районах. Это способствует созданию рабочих мест для местного населения, привлечению молодых кадров и укрепляет региональную экономику», – подчеркнул министр.
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