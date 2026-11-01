Яндекс Карты расширили информацию о доступности мест для людей с инвалидностью и других маломобильных пользователей.

Специалисты собрали дополнительные данные более чем для пяти тысяч организаций Минска — кафе и ресторанов, медицинских учреждений, магазинов, объектов сферы услуг. Это помогает пользователям с ограниченной мобильностью заранее планировать удобные маршруты.

Сейчас в Минске как минимум один признак доступности заполнен уже у более чем 37 тысяч организаций, а по всей Беларуси — более чем у 73 тысяч. Дополнять данные о доступности могут и сами пользователи Яндекс Карт.

В карточке организации может быть указано, есть ли пандус, автоматическая дверь, кнопка вызова персонала, специализированное парковочное место, тактильная плитка, туалет для людей с инвалидностью или подъёмник для инвалидной коляски.

Для поиска места, которое можно посетить на инвалидной коляске, нужно выбрать в Яндекс Картах подходящую категорию организации — например, кафе, больницы или торговые центры — и включить фильтр «Доступность входа на инвалидной коляске». В карточке выбранной организации будут указаны подтверждённые для неё элементы доступной инфраструктуры.

Построить комфортный маршрут без лестниц на пути можно с помощью опции «Избегать лестниц». Карты проанализируют данные о местности и подберут маршрут без лестниц. Если такого варианта нет, сервис предложит маршрут с лестницами, на которых есть пандусы, и предупредит, сколько таких участков встретится по дороге.

Дополнять информацию о доступности могут сами пользователи и владельцы организаций. Пользователю для этого нужно открыть карточку организации, нажать «Исправить неточность», выбрать раздел «Доступность» и отметить соответствующие элементы инфраструктуры. Сделать это можно в приложении и веб-версии Яндекс Карт. Владельцы организаций могут добавлять и обновлять данные через личный кабинет.