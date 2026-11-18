В ОАО «АЛЕВКУРП» продолжается работа по разработке комплектующих для беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомвоенпрома, не так давно созданные работниками предприятия электродвигатель мощностью 4,44 кВт (НЭР «Москит») и контроллер успешно прошли летные испытания в составе отечественного ударного БАК. Испытания на практике подтвердили возможность использования разработки ОАО «АЛЕВКУРП» вместо штатного электродвигателя импортного производства.

В ближайшее время на предприятии планируется открытие опытно-конструкторской работы «Москит-2». В основу ОКР войдут наработки и опыт, полученные в ходе НЭР «Москит». Результатом станет электродвигатель для малогабаритных беспилотников различного типа, созданный из доступных в нашей стране материалов и при этом не уступающий импортным аналогам.