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Экономика РБ
СТАВКА НА СВОЕ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ - КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСКОМВОЕНПРОМА
13:18 19.11.2026
В ОАО «АЛЕВКУРП» продолжается работа по разработке комплектующих для беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомвоенпрома, не так давно созданные работниками предприятия электродвигатель мощностью 4,44 кВт (НЭР «Москит») и контроллер успешно прошли летные испытания в составе отечественного ударного БАК. Испытания на практике подтвердили возможность использования разработки ОАО «АЛЕВКУРП» вместо штатного электродвигателя импортного производства.
В ближайшее время на предприятии планируется открытие опытно-конструкторской работы «Москит-2». В основу ОКР войдут наработки и опыт, полученные в ходе НЭР «Москит». Результатом станет электродвигатель для малогабаритных беспилотников различного типа, созданный из доступных в нашей стране материалов и при этом не уступающий импортным аналогам.
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